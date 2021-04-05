05.04.2021 (12:02)

Более 5 километров проходят военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО на тренировках к главному параду Победы

В Московской области в городе Наро-Фоминск на строевом плацу объединения военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа проходят более 5 километров в рамках тренировок к параду Победы в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировок парадные расчеты проходят ровным строем, соблюдая интервалы и дистанцию. Самое важное каждому военнослужащему попадать шагом в темп главного барабана, который составляет порядка 120 ударов в минуту.

Все военнослужащие соблюдают меры индивидуальной безопасности и полностью обеспечены перчатками и медицинскими масками.

Парадные расчеты солдат и офицеров Кантемировской дивизии будут представлены как в современной парадной форме, так и в форме времен войны, вооружённые винтовками Мосина и танковыми пулеметами.

Возглавляет парадную коробку командир Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майор Владимир Завадский.

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