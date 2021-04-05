05.04.2021 (11:05)

Юнармейцы проведут Всероссийскую акцию «Космическая открытка»

Всероссийская юнармейская акция «Космическая открытка», посвященная 60-летию полета первого человека в космос, охватит все регионы Российской Федерации. Активисты движения на улицах городов раздадут прохожим праздничные буклеты и проверят их на знание исторических фактов о полете Юрия Гагарина в космос. Вопросы, которые они зададут, будут записаны на открытке.

«Полет Юрия Гагарина – это легендарное событие не только в нашей, но и вообще в мировой истории. Отдавая дань памяти и уважения великому космонавту, мы хотим подчеркнуть тот факт, что молодежь знает свою историю и помнит ее героев. Акция продумана таким образом, чтобы ее мог провести любой желающий на улице, у себя дома, в кругу близких и друзей», — отметил начальник Главного штаба Юнармии Никита Нагорный.

Макет тематической открытки можно скачать на официальном сайте Юнармии в разделе «Документы». Она содержит в себе мини-опросник на знания о первом полете человека в космос. Участникам акции будет предложено ответить на несколько вопросов: «Сколько времени длился полет Юрия Гагарина?», «Как назывался его космический корабль?» и другие. Кроме того, на открытке отображены интересные факты из истории развития отечественной космонавтики.

Во время акции юнармейцы также расскажут о возможности принять участие в обществе одноклассников, друзей и родственников в увлекательной интерактивной викторине о космосе «Время первых». Викторина представляет собой командную игру в формате онлайн или офлайн-урока. Она рассчитана на подростков в возрасте от 8 до 18 лет.

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