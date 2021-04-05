05.04.2021 (10:54)

В ЦДРА состоится концерт, посвященный Дню космонавтики

11 апреля в Центральном Доме Российской Армии состоится праздничный концерт Алексея Зубарева в сопровождении Ансамбля русских народных инструментов по названием «Созвездие Гагарина».

В 2021 году День космонавтики будет отмечаться в России в шестидесятый раз. Тема освоения космоса всегда была и остается национальной гордостью нашей страны. Достижениям и победам отечественных космонавтов, летчиков, ученых, ракетостроителей посвящены многие песни.

«Музыкальным гимном советской и российской космонавтики традиционно считается хит группы Земляне «Трава у дома». Но красивых и патриотических песен на космическую тему написано гораздо больше. Мы решили объединить их в большом концерте, посвященном Дню космонавтики. Он пройдет 11 апреля в Краснознаменном зале», - подчеркнул начальник ЦДРА Василий Мазуренко.

Концертная программа «Созвездие Гагарина» включает в себя как популярные шлягеры, так и песни, которые малоизвестны широкой аудитории.

«Помимо таких знаменитых хитов, как «Обнимая небо», «Медведица» или «Притяжение земли», зрители услышат такие композиции, как «Посвящение летчику-космонавту Валерию Кубасову», или «Посвящение ракетчикам, погибшим при испытании, – говорит артист ЦДРА Алексей Зубарев. – В частности, последняя песня написана в память о сотрудниках космодрома «Байконур», погибших в 1960-м и 1963-м годах при запуске ракет».

Специальным гостем концерта станет заведующий планетарием ЦДРА Дмитрий Мацнев, который будет дополнять интересными астрономическими фактами выступления артистов.

Концерт «Созвездие Гагарина. Начало космической эры» состоится 11 апреля в 16.00, по адресу: Суворовская площадь, дом 2, стр.1.

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