05.04.2021 (10:40)
Базовый тральщик Тихоокеанского флота выполнил упражнения артиллерийских стрельб в заливе Петра Великого
В акватории залива Петра Великого экипаж базового тральщика БТ-114 Тихоокеанского флота в рамках отработки морских элементов второй курсовой задачи выполнил серию артиллерийских стрельб.
Тральщик огнем артиллерии поразил сбрасываемую парашютную мишень, провёл стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводную цель условного противника и уничтожил морскую плавающую мину, представляющую опасность для судоходства.
Также экипаж корабля отработал действия против минных заграждений условного противника: выполнил поиск и уничтожение морских донных мин с использованием контактных и неконтактных тралов.
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