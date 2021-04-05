05.04.2021 (10:20)

Снайперы подразделений морской пехоты КФл уничтожили беспилотники условного противника

Снайперы подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) отработали тактику обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника.

При помощи радиолокационных станций «Борисоглебск» специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили БЛА «противника». Данные о них были переданы на пункт управления. Дежурная смена приняла решение уничтожить дроны силами снайперов.

По замыслу практических действий снайперам предстояло обнаружить цели, определить дальность до них, внести поправки на прицеле и поразить их. На расстояниях от 50 до 400 метров применялись 7,62-мм снайперские винтовки СВД и 12,7-мм снайперские комплексы АСВК. Последние позволяют поражать цели на дальностях до 1500 метров.

Учебные мероприятия проходят совместно с расчетами БЛА и подразделениями РЭБ. В состав сводного отряда входят: специалисты РЭБ и войсковой разведки, снайперы, расчёты ПЗРК «Игла» и противовоздушной обороны. Группы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами были созданы в целях внедрения современного боевого опыта.

Всего в отработке практических действий приняли участие порядка 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.

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