05.04.2021 (10:00)

Межведомственные координационные штабы РФ и САР сделали совместное заявление о проблемах возвращения сирийских беженцев в родные места в условиях санкционного давления стран Запада

Межведомственные координационные штабы России и Сирии ведут постоянную работу по оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в возвращении на родину и восстановлении мирной жизни. В результате совместной деятельности на сегодняшний день в места избранного проживания вернулись 2 237 410 сирийских граждан.

Особое внимание сирийское государство уделяют борьбе с распространением коронавирусной инфекции, стабилизации ситуации в сфере безопасности, трудоустройству граждан, восстановлению экономики, жилья и социальной инфраструктуры.

В настоящее время сирийское правительство приняло решение о наращивании темпов данной работы, понимая, что покинувшие страну сирийцы из-за войны с терроризмом живут в непригодных для нормальной жизни условиях палаточных лагерей в соседних с Сирией государствах. На реализацию данной инициативы выделены необходимые средства.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые сирийскими властями колоссальные усилия по созданию благоприятных условий для возвращения своих граждан в родные места, США и их союзники продолжают проводить целый комплекс мероприятий, включая беспрецедентную агитационно-пропагандистскую кампанию, направленный на удержание беженцев на территории соседних с Сирией стран.

Считаем необходимым обратить внимание на оценку Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев относительно перспектив возвращения на родину граждан Сирийской Арабской Республики, находящихся в государствах Ближневосточного региона, согласно которой более 70% надеются вернуться к местам постоянного проживания. В этой связи возникает логичный вопрос: почему этого до настоящего времени не происходит?

Ответ очевиден. Американской стороне выгодно поддерживать нестабильную ситуацию в Сирии, чтобы и дальше обосновывать свое незаконное присутствие и продолжать разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу. Именно с этой целью подконтрольные США информационные агентства размещают фейковые публикации о ситуации в Сирии, запугивая сирийцев препятствуя их возвращению домой.

Кроме того, проводимая Соединенными Штатами незаконная санкционная политика в отношении Сирии препятствует реализации масштабных экономических проектов, обеспечивающих сирийцев рабочими местами, и увеличения их доходов.

При этом именно на подконтрольной американской стороне территории на северо-востоке Сирии наблюдается стремительное ухудшение ситуации в лагере беженцев «Эль-Холь», где члены террористической организации «Исламское государство» продолжают террор. При попустительстве американской стороны боевиками организован канал доставки на территорию лагеря оружия, боеприпасов и средств связи. В «Эль-Холе» действуют созданные джихадистами суды. Участились случаи убийств и покушений на жизнь жителей лагеря, не поддерживающих радикальный экстремизм. Значительное внимание уделяется идеологической «обработке» несовершеннолетних в целях их радикализации и пополнения рядов боевиков.

Обращаем внимание, что дальнейшее нахождение США в Сирии и оккупация её территорий и отсутствие каких-либо действенных шагов по решению проблем лагерей беженцев только усугубляет криминогенную обстановку в Сирии и способствует возобновлению террористической активности во всем Ближневосточном регионе.

Призываем международное сообщество консолидировать усилия по оказанию реальной помощи сирийскому народу, восстановлению сирийской экономики и предпринять необходимые шаги по немедленному снятию незаконных санкций против Сирии.

Руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев

Руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф



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