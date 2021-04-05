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05.04.2021 (10:08)

С начала текущего года саперы ЮВО обезвредили около 7 тысяч взрывоопасных предметов

С начала года инженерно-саперные подразделения Южного военного округа (ЮВО) по заявкам военных комиссариатов обезвредили в зоне ответственности около 7 тысяч взрывоопасных предметов. Среди них: 596 артиллерийских снарядов, 168 минометных мин, 82 реактивных снаряда, 5 авиабомб, 20 инженерных мин и более 6 тысяч прочих боеприпасов.

Личный состав саперных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». При разминировании военнослужащие применяют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».

Ежедневно саперы ЮВО выезжают по заявкам военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и контртеррористической операции на Северном Кавказе. На территории округа действует около 60 подвижных групп разминирования, в состав которых входит более 300 военнослужащих.

Всего в первом квартале текущего года саперы ЮВО выполнили более 200 заявок, поступивших от военных комиссариатов субъектов РФ в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также провели более 50 занятий с поисковыми отрядами и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при нахождении взрывоопасных предметов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разминирование
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