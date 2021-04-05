05.04.2021 (09:30)

Разведчики ЮВО израсходовали более 40 тыс. боеприпасов в ходе лагерного сбора в горах Абхазии

В ходе лагерного сбора на горном полигоне Цабал военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии израсходовали более 40 тыс. боеприпасов, выполнив стрельбы из штатного вооружения различных калибров 5,45, 7,62 и 30-мм, а также произвели метание и подрыв более 500 целей условного противника с использованием 250 ручных гранат РГД.

В условиях горно-лесистой местности военнослужащие ЮВО отработали различные способы ведения разведки, организацию наблюдательных постов, устроение засад и налетов, приемы организации замаскированного ночлега с использованием подручных средств.

Также военнослужащие в рамках двустороннего противодиверсионного тактического учения реализовали комплекс противодиверсионных мероприятий и действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горах.

Разведчики выполнили стрельбы из вооружения БТР-82АМ, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74М и другого стрелкового оружия под руководством опытных инструкторов военной базы.

Военнослужащих обучили приемам армейского рукопашного боя, использованию технических средств разведки – лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации «Грот-М».

Всего в сборе приняли участие более 200 разведчиков базы, было задействовано около 30 единиц военной техники, в т.ч. бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины ««Дозор» и автомобили КамАЗ «Мустанг».

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