05.04.2021 (08:29)

В Ставропольском крае с начала года более 4 тыс. военнослужащих ЮВО и членов их семей прошли вакцинацию от COVID-19 двумя компонентами

В Ставропольском крае с начала текущего года привиты двумя компонентами вакцины «Гам-Ковид-Вак» от новой коронавирусной инфекции уже более 4 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и членов их семей.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.

В медицинских учреждениях создан необходимый запас доз вакцины, который позволяет вакцинировать более 150 человек в день до конца текущего года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице