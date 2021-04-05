05.04.2021 (08:29)
В Ставропольском крае с начала года более 4 тыс. военнослужащих ЮВО и членов их семей прошли вакцинацию от COVID-19 двумя компонентами
В Ставропольском крае с начала текущего года привиты двумя компонентами вакцины «Гам-Ковид-Вак» от новой коронавирусной инфекции уже более 4 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и членов их семей.
Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.
В медицинских учреждениях создан необходимый запас доз вакцины, который позволяет вакцинировать более 150 человек в день до конца текущего года.
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