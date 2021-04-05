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05.04.2021 (08:23)

Военнослужащие ЮВО обезвредили ударные «дроны» условного противника над Черным морем

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

В ходе двустороннего ротного тактического учения и выполнения плановых мероприятий боевой подготовки на прибрежной линии Черного моря военнослужащие российской военной базы отработали действия в составе расчетов станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных комплексов «Житель» и «Красуха».

Личный состав радиолокационных подразделений на реальных целях выполнил задачи по обнаружению летящих на минимальных и средних высотах БЛА условного противника в акватории Черного моря, выполнив задачи по обнаружению летящих на различных высотах разведывательных и ударных БЛА условного противника с последующей передачей полученных данных на комплексы РЭБ и ПВО и дальнейшим выводом обнаруженных воздушных средств из рабочего состояния.

Всего к учениям в рамках контрольной проверки привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих российской военной базы, задействовано свыше 500 единиц боевой и специальной техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также ведется проверка укомплектованности и обеспеченности войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Войска РЭБ
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