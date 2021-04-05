05.04.2021 (08:14)

В двусторонних ротных тактических учениях подразделения КФл впервые задействуют мобильные тактические группы по борьбе с БЛА

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения мобильные подразделения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА) Каспийской флотилии (КФл) впервые будут задействованы в двусторонних ротных тактических учениях (РТУ).

В ходе учения специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отработают задачи обнаружения летящих на различных высотах разведывательных и ударных БЛА условного противника и передачи данных на комплексы РЭБ и ПВО.

Также в условной обстановке экипажи комплексов РЭБ Р-934БМВ и Р-330Ж «Житель» обеспечат перехват, подавление каналов управления и передачи мультимедийной информации БЛА.

Кроме того, в составе мобильных тактических групп ПВО и РЭБ по борьбе с БЛА будут задействованы дежурные подразделения снайперов, которые выполнят задачи по обнаружению и обезвреживанию малоразмерных целей из стрелкового оружия.

Всего к учениям привлечено более 2 тыс. военнослужащих КФл, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также будет проверена укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.

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