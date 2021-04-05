05.04.2021 (08:03)

На Камчатке более 100 допризывников подготовлено для вождения военной техники

На Камчатке силами Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту подготовлено более 100 человек из числа допризывной молодежи для вождения военной техники. Процесс обучения по специальности производился на автомобилях повышенной проходимости «Камаз» и «Урал», которые стоят на вооружении в ВС РФ.

После завершения учебного курса молодым людям вручены соответствующие документы, подтверждающие их квалификацию.

Обучение молодежи проводится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями. Вся техника, оборудование и классы автошколы подвергаются дезинфекции. Кроме того, теоретическая подготовка обучаемых ведется преимущественно дистанционно, а практические занятия проходят в формате "один инструктор - один ученик" с использованием средств защиты лица и рук.

На обучение в учреждения ДОСААФ граждане направляются из отделов военного комиссариата при постановке на первичный воинский учет, в соответствии с заявками на специалистов от соединений и воинских частей военного округа. Курс теоретического обучения и практического вождения будущие военнослужащие проходят на безвозмездной основе.

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