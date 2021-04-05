Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.04.2021 (08:03)

На Камчатке более 100 допризывников подготовлено для вождения военной техники

На Камчатке силами Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту подготовлено более 100 человек из числа допризывной молодежи для вождения военной техники. Процесс обучения по специальности производился на автомобилях повышенной проходимости «Камаз» и «Урал», которые стоят на вооружении в ВС РФ.

После завершения учебного курса молодым людям вручены соответствующие документы, подтверждающие их квалификацию.

Обучение молодежи проводится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями. Вся техника, оборудование и классы автошколы подвергаются дезинфекции. Кроме того, теоретическая подготовка обучаемых ведется преимущественно дистанционно, а практические занятия проходят в формате "один инструктор - один ученик" с использованием средств защиты лица и рук.

На обучение в учреждения ДОСААФ граждане направляются из отделов военного комиссариата при постановке на первичный воинский учет, в соответствии с заявками на специалистов от соединений и воинских частей военного округа. Курс теоретического обучения и практического вождения будущие военнослужащие проходят на безвозмездной основе.                                                                       

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Члены Ишимского авиационно-спортивного клуба ведут монторинг Заполярья
В Чите состоялась первая тренировка сводного военного оркестра ВВО, участвующего в Параде Победы
Сотрудники ВАИ в Сибири приняли участие во внутренних экзаменах выпускников автошкол
Журналисты Владивостока подали первые заявки на окружной этап всероссийского фестиваля прессы «Восточный Медиа-Ас – 2021»

Метки:
Восточный военный округ , ДОСААФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false