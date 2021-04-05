05.04.2021 (00:23)

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» успешно отработало буксировку равного по водоизмещению судна в ходе очередного этапа заводских ходовых испытаний в назначенном районе Финского залива.

Судно тылового обеспечения (СТО) «Всеволод Бобров» проекта 23120, построенное на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) успешно отработало 4-х часовую испытательную буксировку судна равного с собой водоизмещения в ходе очередного этапа заводских ходовых испытаний в назначенном районе Финского залива. В настоящее время, экипаж судна тылового обеспечения (СТО) «Всеволод Бобров» и сдаточная команда предприятия «Северная верфь» продолжают проверку общекорабельных систем жизнеобеспечения, средств связи, функционирование буксирных устройств в акватории Финского залива. Об этом доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову на совещании, где рассматривались вопросы испытаний новых кораблей и судов, построенных для ВМФ.

Ранее, 3 апреля, СТО «Всеволод Бобров», пополнило запасы в Кронштадте, выполнив до этого первый этап заводских ходовых испытаний. В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний были проверены радионавигационного оборудование корабля, средства связи и работа главной двигательной установки.

Ходовые испытания СТО «Всеволод Бобров» в Балтийском море продлятся около месяца. На судне вместе с экипажем будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В ее задачи входит проверка главной энергетической установки, других систем и механизмов, испытания работы кранов и лебедок в условиях открытого моря. Планируется, что в апреле месяце сдаточная команда и экипаж судна должны перейти к государственным испытаниям.

«Всеволод Бобров» - второе судно проекта 23120, построенное на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Головное судно «Эльбрус» вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019 году «Эльбрус» совершил 175-дневное кругосветное плавание в составе российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

По результатам эксплуатации головного судна, проект 23120 доработан. В частности, увеличен функционал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации.

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва (01.12.1922 -01.07.1979), единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном национальной сборной страны и в том, и в другом виде спорта.

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