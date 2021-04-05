Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.04.2021 (00:23)

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» успешно отработало буксировку равного по водоизмещению судна в ходе очередного этапа заводских ходовых испытаний в назначенном районе Финского залива.

Судно тылового обеспечения  (СТО) «Всеволод Бобров» проекта 23120, построенное на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) успешно отработало  4-х часовую испытательную буксировку судна равного с собой водоизмещения в ходе очередного этапа  заводских ходовых испытаний в назначенном районе Финского залива. В настоящее время, экипаж судна тылового обеспечения (СТО) «Всеволод Бобров» и сдаточная команда предприятия «Северная верфь» продолжают проверку общекорабельных систем жизнеобеспечения, средств связи, функционирование буксирных устройств в акватории Финского залива. Об этом доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову на совещании, где рассматривались вопросы испытаний новых кораблей и судов, построенных для ВМФ.  

Ранее, 3 апреля, СТО «Всеволод Бобров», пополнило запасы в Кронштадте, выполнив до этого первый этап заводских ходовых испытаний.   В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний были проверены радионавигационного оборудование корабля, средства связи и работа главной двигательной установки.

Ходовые испытания СТО «Всеволод Бобров» в Балтийском море продлятся около месяца. На судне вместе с экипажем будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В ее задачи входит проверка главной энергетической установки, других систем и механизмов, испытания работы кранов и лебедок в условиях открытого моря. Планируется, что в апреле месяце сдаточная команда и экипаж судна  должны перейти к государственным испытаниям.

«Всеволод Бобров» - второе судно проекта 23120, построенное на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Головное судно «Эльбрус» вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019 году «Эльбрус» совершил 175-дневное кругосветное плавание в составе российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

По результатам эксплуатации головного судна,   проект 23120 доработан. В частности, увеличен функционал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации.

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва (01.12.1922 -01.07.1979), единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном национальной сборной страны и в том, и в другом виде спорта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомятся с материалами Президентской библиотеки о «достопамятной битве» на Чудском озере
В преддверии 325-летия со Дня создания Российского Регулярного Флота Центральный военно-морской музей и музей Подводных сил России им. А.И. Маринеско проведут конкурс творческих работ “Морская стихия”
Отдельный батальон управления армейского корпуса Северного флота отметил День части
Российский государственный архив ВМФ опубликовал уникальный дневник начальника эскадры в Китайском море контр-адмирала И.Ф. Лихачева

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false