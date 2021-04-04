04.04.2021 (23:49)

В Санкт-Петербурге юнармейцы Западного военного округа поздравили с вековым юбилеем полковника Александра Мозгового, оборонявшего Ленинград

Сегодня в Санкт-Петербурге воспитанники юнармейского отряда Западного военного округа «Юнармия-Дзержинец» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Мозгового, отметившего свой 100-летний юбилей.

Юнармейцы вместе с петербуржцами пришли к дому ветерана, вручили цветы и подарки, а в завершение поздравления прошли торжественным маршем с равнением на ветерана. Солист Мариинского театра Михаил Колелишвили исполнил песню «Вечный огонь». К поздравлениям также присоединились представители организации «Северо-Западный патриотический центр «Авангард», ч??????лены президиума организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».

Александр Иванович Мозговой всю свою жизнь посвятил службе в Вооружённых Силах, пройдя путь от курсанта до полковника.

? В 1940 году окончил с отличием Ярославское военно-хозяйственное училище,

? С 1940 по 1946 год проходил службу в 11-й стрелковой дивизии.

? Участник Великой Отечественной войны.

? С июня 1941 года по май 1945 года, в составе 11 стрелковой дивизии участвовал в обороне Ленинграда на Ораниенбаумском плацдарме, в 1941 году был ранен.

? В 1948 году окончил Военную Академию Тыла и Снабжения ВС СССР.

? После окончания академии проходил службу на должности старшего офицера в штабах тыла Ленинградского Военного округа, Центральной группе войск в Австрии, был заместителем начальника тыла Особого корпуса в Венгрии. С 1965 года имеет воинское звание полковник,? с 1971 года находится в запасе. С 2004 года председатель Совета Ветеранов 11 Валгинской стрелковой дивизии.

? После выхода на заслуженную пенсию Александр Иванович продолжил свою работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в школах № 458 Невского и №174 Центрального районов Санкт-Петербурга.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице