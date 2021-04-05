05.04.2021 (03:00)

Около 300 паломников и жителей Нагорного Карабаха посетили христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Около 300 паломников и жителей Нагорного Карабаха посетили христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев

В рамках реализации трехстороннего заявления Президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Накануне около 300 человек, в числе которых были как паломники из Степанакерта, так и жители близлежащих населенных пунктов, в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента посетили древний монастырский комплекс Амарас, который находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. В этот день в монастыре было как никогда многолюдно – люди прибыли для того, чтобы посетить праздничное пасхальное богослужение.

Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известный религиозного и культурного центра.

В результате достигнутых договоренностей, паломники из Степанакерта свободно допускаются на территорию монастыря Амарас в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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