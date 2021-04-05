05.04.2021 (03:00)
Около 300 паломников и жителей Нагорного Карабаха посетили христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев
В рамках реализации трехстороннего заявления Президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.
Накануне около 300 человек, в числе которых были как паломники из Степанакерта, так и жители близлежащих населенных пунктов, в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента посетили древний монастырский комплекс Амарас, который находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. В этот день в монастыре было как никогда многолюдно – люди прибыли для того, чтобы посетить праздничное пасхальное богослужение.
Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известный религиозного и культурного центра.
В результате достигнутых договоренностей, паломники из Степанакерта свободно допускаются на территорию монастыря Амарас в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.
Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.