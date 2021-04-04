04.04.2021 (23:18)
Главному управлению боевой подготовки исполнилось 100 лет
В музее Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации прошла церемония награждения ветеранов и офицеров главка с 100-летним юбилеем.
Государственные и ведомственные награды, а также грамоты и ценные подарки юбилярам вручил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Ю-Б.Б.Евкуров.
«Уверен, что личный состав Главного управления боевой подготовки и впредь будет с честью выполнять свой служебный долг, а его интеллектуальный потенциал и ответственный подход к порученному делу позволит успешно решать задачи по укреплению обороноспособности России», - поздравил офицеров замминистра.
Он пожелал офицерам здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в службе на благо Отечества.
От ветеранов управления присутствующих поздравил начальник ГУБП с декабря 2006 по ноябрь 2007 года
генерал-лейтенант в отставке Лукин Александр Павлович.
«За вековую историю сотрудники управления внесли весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, формирование у личного состава армии и флота высоких профессиональных и моральных качеств», - сказал он.
Также офицеров и ветеранов со 100-летним юбилеем поздравил начальник ГУБП генерал-полковник И.А.Бувальцев.
«Поздравляю наших офицеров, государственных служащих и хочу сказать, что подготовленную армию любят и уважают», - поздравил офицеров и ветеранов Иван Бувальцев.
4 апреля 1921 года приказом Реввоенсовета Республики № 712/128 в составе штаба РККА был сформирован новый орган управления по совершенствованию подготовки войск – Управление по обучению и подготовке войск.
Множественные реорганизации, обусловленные изменениями военно-политической обстановки в мире, изменениями в стране, в Вооруженных Силах, привели к образованию в 1998 году Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.
В настоящее время Главное управление боевой подготовки выполняет функции по организации боевой подготовки войск (сил), координации деятельности органов военного управления по подготовке младших специалистов в Вооруженных Силах, руководству развитием учебно-материальной базы боевой подготовки, технических средств обучения и обеспечением боевой подготовки Вооруженных Сил.