04.04.2021 (23:13)

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии ЗВО провели учения по эвакуации техники в экстренных ситуаций

Военнослужащие нового отдельного ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, провели учения по эвакуации техники в случае возникновения экстренных ситуаций.

Эвакуационные подразделения выполнили техническую разведку и при помощи ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ произвели эвакуацию техники оперативной погрузкой и буксированием в различных ситуациях: из окопов и под имитационным огнём условного противника.

Для эвакуации условно застрявшей и подбитой техники военнослужащие задействовали кран-манипулятор, грузоподъёмное оборудование, тяговую лебёдку, электросварку, инструмент для пайки, резки, электрификации и гаечного ремонта.

Всего в учениях приняло участие свыше 120 военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии ЗВО, задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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