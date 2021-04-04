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04.04.2021 (23:03)

Расчёты орудий «Нона-СВК» провели учение по мобильному уничтожению огневых точек противника в Воронежской области

Расчёты современных 120-мм самоходных артиллерийский орудий «Нона-СВК» провели специальные учения с боевой стрельбой по мобильному уничтожению огневых точек условного противника на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

По задаче, артиллеристы поддержали оборону мотострелков и остановили наступательные действия противника. Военнослужащие максимально быстро определили и заняли наиболее выгодные огневые точки для стрельбы по навесной траектории с закрытых позиций.

После уничтожения мишеней, имитировавших наступление колонн условного противника, артиллеристы совместно с мотострелками перешли в контратаку для уничтожения резервных войск «противника». Военнослужащие самоходных артиллерийский орудий «Нона-СВК» отработали быструю смену огневых позиций и стрельбу прямой и полупрямой наводкой.

Всего к тактико-специальным учения было привлечено около 500 военнослужащих мотострелковых и артиллерийский подразделений общевойсковой армии ЗВО, а также около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , Западный военный округ
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