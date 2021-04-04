04.04.2021 (23:03)
Расчёты орудий «Нона-СВК» провели учение по мобильному уничтожению огневых точек противника в Воронежской области
Расчёты современных 120-мм самоходных артиллерийский орудий «Нона-СВК» провели специальные учения с боевой стрельбой по мобильному уничтожению огневых точек условного противника на полигоне «Погоново» в Воронежской области.
По задаче, артиллеристы поддержали оборону мотострелков и остановили наступательные действия противника. Военнослужащие максимально быстро определили и заняли наиболее выгодные огневые точки для стрельбы по навесной траектории с закрытых позиций.
После уничтожения мишеней, имитировавших наступление колонн условного противника, артиллеристы совместно с мотострелками перешли в контратаку для уничтожения резервных войск «противника». Военнослужащие самоходных артиллерийский орудий «Нона-СВК» отработали быструю смену огневых позиций и стрельбу прямой и полупрямой наводкой.
Всего к тактико-специальным учения было привлечено около 500 военнослужащих мотострелковых и артиллерийский подразделений общевойсковой армии ЗВО, а также около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.