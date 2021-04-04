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04.04.2021 (20:51)

Члены Ишимского авиационно-спортивного клуба ведут монторинг Заполярья

Экипаж самолета «Ан-2» Ишимского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ, возглавляемый Николаем Гусевым, продолжает работу по освоению Ямальского Заполярья.

Он мониторит зимники (проложенные дороги из песка по тундре, болотам, речкам, заливам), протяжённость которых составляет более 3 000 километров, сопровождает технику, дает координаты в онлайн режиме, сообщает на базу, если кому-то требуется помощь. Полеты осуществляются от Нового Уренгоя и до южного берега Карского моря: Юрхарово, Верхне-Кубинка, Таналау, Антипаюта, Минховские, Ямбург, Сеяха, Тадибеяха, Сабетта, мыс Штормовой.

Кроме этого, Самолет «Ан-2» Ишимского авиаспортклуба ДОСААФ в Ямало-Ненецком автономном округе, обслуживает Новоуренгойскую буровую компанию, завозит провиант, помогает вывозить заболевших вахтовиков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Военно-транспортная авиация , ДОСААФ
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