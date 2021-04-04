04.04.2021 (20:46)

Курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомятся с материалами Президентской библиотеки о «достопамятной битве» на Чудском озере

В соответствии с указаниями Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомятся с уникальными материалами Президентской библиотеки об одном из самых главных сражений, прославивших Александра Невского – Ледовым побоищем, лишившим немецких завоевателей возможности захвата северной территории Руси. Оно произошло 5 апреля 1242 года на Чудском озере.

В материалах Президентской библиотеки содержится наиболее полная информация о Ледовом побоище.

Святой благоверный князь Александр Невский, за свою жизнь не проигравший ни одного сражения, небесный покровитель Санкт-Петербурга – одна из самых значимых и почитаемых фигур в российской истории. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 2021 году празднуется 800-летие Александра Невского.

Полководцу, приведшему русские дружины к этой и другим победам, посвящена электронная коллекция Президентской библиотеки «Александр Невский (1221–1263)». В неё входят редкие издания, например, «Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский» (1899) писателя, протоиерея Михаила Хитрова, «Александр Ярославич Невский, великий князь Владимирский и всей Руси» (1871) историка Михаила Хмырова, «Святый благоверный великий князь Александр Невский» (1898) священника Николая Воскресенского, «Жизнь и подвиги святого благоверного великого князя Александра Невского» (1864) и другие.

Начало XIII века было для Руси тяжёлым временем. Как пишет доктор богословия, историк Пётр Казанский в книге «Житие святого благоверного великого князя Александра Невского в иночестве Алексия» (1871), «Россия разделена была на многия мелкия княжества. Война была почти постоянным занятием князей: они враждовали между собою, отнимая один у другаго владения. Пользуясь таким положением дел, хищные соседи вторгались в пределы России, разоряли всё, что оставалось нетронутым во время междоусобиц, забирали имущество и отводили в плен жителей. <…> На северо-западных пределах Новгорода поселились немецкие рыцари, которые, завоёвывая области, прежде принадлежавшия русским князьям, огнём и мечом вводили в них латинскую веру».

В эти нелёгкие времена «Бог воздвиг в Русской земле» князя Александра. Как сказано в сочинении «Жизнь святого благоверного великого князя Александра Невского в иночестве Алексия» (1853), «под влиянием разнообразных испытаний и лишений в юном князе… образовался всегда отличавший его характер твёрдаго мужа – христианина, который в жизни видит труд, а не средство к самоуслаждению и покою, и готов на всякий подвиг, как бы ни был он тяжёл, лишь бы только служил к спасению души и благу ближних».

Учитывая историческую ситуацию на Руси, «…Александру достался жребий едва ли не труднейший перед всеми жребиями современных князей; прочим князьям предстояла борьба с татарами, против которых оставалось одно средство – безусловная покорность. Но совсем не такова борьба досталась Александру: враги его были немцы и литовцы, которых не раз поражали новгородские и другие русские князья; следовательно, покориться таковым врагам или не победить их значило заклеймить себя бесславием, и к тому же народ и всю страну погубить навеки…» – писал историк, профессор Иван Беляев в работе «Великий князь Александр Ярославич Невский» (184?).

Молодой князь Александр Невский одержал победу над врагами. О сражении на Чудском озере рассказывали по летописным источникам многие исследователи. «…Князь зорко следил за всеми движениями неприятелей и, улучив удобное время и место, вдруг остановил свои полки и, расположив их на Чудском озере около урочищ Узменя и Воронья камня, решился принять сражение», – описывает диспозицию боя Иван Беляев. Картина битвы развёрнута в книге «Жизнь святого благоверного великого князя Александра Невского в иночестве Алексия»: «…Битва началась натиском немцев и чуди, врезавшихся в полки Александра, как выражаются летописи, „свиниёю“, т. е. острою колонною, и прошли их насквозь. Но этот способ битвы не смешал войск Александровых. Дружина его, твёрдо устоявшая против перваго натиска врагов, продолжала рубить их».

Беляев рисует подробности схватки: «…Ужасная сеча продолжалась с ранняго утра до поздняго вечера, весенний лёд Чудскаго озера покрылся кровию. По свидетельству очевидцев, озеро колыхалось под сражающимися и стонало от треска ломающихся копий и звука секущихся мечей».

«Память „ледоваго побоища“ – так была названа эта битва – сохранилась на долгое время… и в течение многих столетий в Псковских церквах совершали всенародное поминовение о падших в ледовом бою. <…>. Важность победы была вполне признана. Немцы спешили просить мира и размена пленных; они не только отказались от Пскова, Луги и Водской области, но и возвратили Новгороду часть Летгаллии…» – подвёл итоги сражения Пётр Казанский.

В предисловии к изданию «Жизнь и деятельность великого князя Александра Ярославича Невского в связи с событиями на Руси в XIII столетии» (1883) говорится: «Жизнь и деятельность великаго князя Александра Ярославича Невскаго, одного из самых выдающихся деятелей на Руси в XIII столетии… служит прекрасным образцом глубокой государственной мудрости, труда, энергии и самопожертвования – ради пользы Русской земли.

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