04.04.2021 (20:40)

В преддверии 325-летия со Дня создания Российского Регулярного Флота Центральный военно-морской музей и музей Подводных сил России им. А.И. Маринеско проведут конкурс творческих работ “Морская стихия”

В преддверии 325-летия со Дня создания Российского Регулярного Флота Центральный военно-морской музей и музей Подводных сил России им. А.И. Маринеско проведут конкурс творческих работ “Морская стихия”.

Цель конкурса – выявление и развитие творческого потенциала у детей, подростков и молодежи средствами литературного, изобразительного творчества, декоративно-прикладного и киноискусства по морской тематике. Подведение итогов конкурса состоится 1 октября текущего года. Организаторами объявлены темы работ конкурса. Это:

- «350-летие со Дня рождения Петра Великого» (Победы и преобразования великого реформатора, изменившие облик нашей страны);

- «115-летие подводных сил России» (Возникновение и развитие подводных сил: в Российской империи, Союзе Советских Социалистических Республик и Российской Федерации);

- «80-летие прихода арктического конвоя “Дервиш» в Архангельск» (Мужество моряков во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.);

- «Морским судам быть» (К 325-летию подписания указа Боярской Думой (по представлению царя Петра I) о создании регулярного флота России и рассмотрение Санкт-Петербурга как морской столицы);

- «А море снится нам…» (Династии моряков, биографии, история их подвигов);

- «Дыхание моря» – (О проблемах экологии Мирового океана; красоте моря, морских открытиях, приключениях и странствиях);

- «Традиции Военно-Морского Флота России» (Значение флотских традиций и обычаев, освященных веками);

- «320-летие создание Школы математических и навигацких наук» (О начале в России военно-морского образования; знаменитые выпускники Школы);

- «300-летие подписания Ништадтского мира» (Роль мирного договора между Русским царством и Шведским королевством, завершившего Северную войну 1700-1721 гг.)

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