04.04.2021 (20:27)

На Северном флоте наградили победителей отборочного этапа конкурса АРМИ-2021 «Страж порядка»

В главной базе Северного флота – Североморске состоялась торжественная церемония награждения победителей последнего отборочного этапа конкурса военных полицейских «Страж порядка» в рамках подготовки к Армейским международным играм 2021 года.

С успешным выступлением подчинённых поздравил заместитель начальника штаба флота – начальник управления военной полиции по Северному флоту полковник Виктор Семёнов. Он пожелал дальнейших успехов команде флотских полицейских на следующем этапе конкурса в Москве и вручил победителям и призёрам заслуженные медали и дипломы.

По решению судейской комиссии конкурса лучше всех стрелковые упражнения выполнила команда войсковых подразделений военной полиции Северного флота под руководством старшего лейтенанта Тимура Карпенко, на полосе препятствий победила сборная команда военных комендатур во главе с лейтенантом Ярославом Матюниным. Самым быстрым и подготовленным патрульным нарядом стали военные полицейские под командованием. старшего лейтенанта Богдана Хмиляра.

Лучшую выучку по всем дисциплинам показал старший инспектор взвода военной полиции военной комендатуры из гарнизона подводников Заозёрска сержант Алексей Шулепов. Он был награждён почётным кубком соревнований.

Конкурс «Страж порядка» проходил на Северном флоте с 28 марта по 2 апреля на полигонах и стрельбищах воинских частей Североморского гарнизона. В мероприятиях было задействовано около 50 военнослужащих. Они продемонстрировали свое мастерство владения личным стрелковым оружием, управления служебными автомобилями УАЗ, навыки прохождения полосы препятствий и тактическую подготовку.

По мнению начальника управления военной полиции по Северному флоту полковника Виктора Семёнова, все участники конкурса достойно прошли испытания и подтвердили высокий профессионализм, а само проведение конкурса «Страж порядка» является хорошей традицией и способствует повышению престижа службы военных полицейских.

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