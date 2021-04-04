04.04.2021 (20:24)

Мурманские нахимовцы, североморские кадеты и юнармейцы примут участие в военных парадах в честь Дня Победы в Мурманске и Североморске

Более 200 человек из числа воспитанников Мурманского Нахимовского военно-морского училища, Североморского морского кадетского корпуса и участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» примут участие в военных парадах, посвящённых Победе советского народа в Великой Отечественной войне, которые пройдут в городе-герое Мурманске и в главной базе Северного флота – городе Североморске.

В прошлом году в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой нахимовцы, кадеты и юнармейцы не были задействованы в военных парадах.

Рота барабанщиков Мурманского НВМУ возглавит прохождение парадных колонн. Больше месяца нахимовцы тренируют строевые приёмы и барабанный бой на плацу училища.

В Североморске рота барабанщиков будет состоять из кадетов, которые также активно репетируют свой выход.

Тренировки учащихся проходят после учебных занятий и нисколько не влияют на их успеваемость. Каждый из юных участников военных парадов считает для себя честью пройти в едином строю с товарищами по главным площадям Мурманска и Североморска, отдавая дань памяти воинам-победителям, освободившим мир от коричневой чумы.

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