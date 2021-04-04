04.04.2021 (16:28)

В Военной академии РВСН состоялся конкурс лучших научных работ

В Военной академии РВСН имени Петра Великого проведен ежегодный конкурс на лучшие научные работы, выполненные слушателями и курсантами военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации по разделу «Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения».

Конкурсной комиссией РВСН под председательством заместителя начальника академии по учебной и научной работе генерал-майора Романа Ногина было рассмотрено более 50 научных работ, направленных на конкурс военными образовательными организациями высшего образования Министерства обороны Российской Федерации.

По результатам голосования конкурсная комиссия представила к награждению 4 научные работы, выполненные курсантами академии и её филиала.

К награждению премией Министра обороны Российской Федерации и знаком отличия «За лучшую научную работу» представлены курсанты из Военной академии РВСН и ее филиала.

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