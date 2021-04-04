Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.04.2021 (16:28)

В Военной академии РВСН состоялся конкурс лучших научных работ

В Военной академии РВСН имени Петра Великого проведен ежегодный конкурс на лучшие научные работы, выполненные слушателями  и курсантами военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации по разделу «Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения».

Конкурсной комиссией РВСН под председательством заместителя начальника академии по учебной и научной работе генерал-майора Романа Ногина было рассмотрено более 50 научных работ, направленных на конкурс военными образовательными организациями высшего образования Министерства обороны Российской Федерации.

По результатам голосования конкурсная комиссия представила к награждению 4 научные работы, выполненные курсантами академии и её филиала.

К награждению премией Министра обороны Российской Федерации и знаком отличия «За лучшую научную работу» представлены курсанты из Военной академии РВСН и ее филиала.

Новости по теме:
Представители Военной академии РВСН имени Петра Великого приняли участи в XXIV Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед»
Военно-медицинская академия приняла участие в выставке изобретений и инновационных технологий
Представители Военной академии РВСН приняли участи в XXIV Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед»
В Военной академии ВКО прошла военно-научная конференция по тематике совершенствования средств борьбы с БЛА

Метки:
РВСН , Военная академия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false