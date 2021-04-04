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04.04.2021 (16:08)

Командование и курсанты ВА РХБЗ приняли участие в открытии Вахты Памяти 2021 в городе Волгореченск

Офицеры и курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко приняли участие в открытии «Вахты Памяти - 2021», которая началась с возложения цветов к вечному огню.

В мероприятии принимали участие 11 поисковых отрядов Костромской области, всего более 100 представителей.

Курсанты развернули экспозицию средств индивидуальной защиты времен Великой Отечественной войны, всем желающим рассказали о порядке поступления и прохождения службы в Военной академии.

В ходе торжественной части «Вахты Памяти – 2021» лучших поисковиков, достигших отличных результатов, наградили дипломами, грамотами и медалями общественных организаций.

По завершении торжественной части был показан концерт.

Поисковиков заинтересовала экспозиция и деятельность Военной академии, а курсанты и офицеры Военной академии проявили взаимный интерес к деятельности поисковых отрядов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты
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