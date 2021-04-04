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04.04.2021 (16:02)

В Планетарии Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе в канун 60-летия первого полёта человека в открытый космос проведена научно-просветительская экскурсионная программа для военнослужащих 27 Научного центра Минобороны России, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей

В Планетарии Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе для военнослужащих 27 Научного центра Минобороны России, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей сотрудники Планетария провели увлекательную экскурсию по территории Планетария, где была представлена выставка, посвященная 60 - летию первого полёта человека в открытый космос, а также выставка поделок членов семей военнослужащих на тему: «Космос глазами детей».

Основным этапом экскурсии явилась научно-просветительская полнокупольная лекция: «Под небо планетария». Лекция заинтересовала не только взрослых, но и самых маленьких посетителей.

По завершении экскурсионной программы сотрудниками 27 НЦ МО РФ был оставлен отзыв в книге отзывов, где были отражены слова благодарности и признательности за организацию и проведение увлекательной экскурсионной научно-просветительской программы для военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный дом Российской Армии
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