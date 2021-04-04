04.04.2021 (15:44)

На российской военной базе в Таджикистане состоялся субботник

В Таджикистане российские военнослужащие 201-й военной базы и члены их семей приняли участие в проведении субботника в военных городках Душанбе и Бохтар.

На закрепленной за подразделениями территории были вскопаны и облагорожены клумбы, высажены цветы, побелены деревья и бордюры. Большое внимание было уделено высадке цветов в жилых зонах военных городков. Также проведено обновление детских площадок.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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