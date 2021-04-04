Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.04.2021 (15:44)

На российской военной базе в Таджикистане состоялся субботник

В Таджикистане российские военнослужащие 201-й военной базы и члены их семей приняли участие в проведении субботника в военных городках Душанбе и Бохтар.

На закрепленной за подразделениями территории были вскопаны и облагорожены клумбы, высажены цветы, побелены деревья и бордюры. Большое внимание было уделено высадке цветов в жилых зонах военных городков. Также проведено обновление детских площадок.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Самарской области прошел чемпионат 2-й общевойсковой армии по армейскому гиревому рывку
Сотрудники ВАИ в Сибири приняли участие во внутренних экзаменах выпускников автошкол
Юнармейцы Екатеринбурга встретились с космонавтом Сергеем Крикалевым
Команда ЦВО одержала победу на всеармейском этапе конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш-2021»

Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false