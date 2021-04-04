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04.04.2021 (15:26)

Отдельный батальон управления армейского корпуса Северного флота отметил День части

В отдельном батальоне управления армейского корпуса Северного флота, дислоцированном в городе-герое Мурманске, состоялись торжественные мероприятия, посвященные четвертой годовщине со дня формирования части.

С праздником военнослужащих поздравили представители командования армейского корпуса, представители администрации и юнармейцы Мурманска, а также православного духовенства.

После проведения торжественной части мероприятия гостям батальона была показана выставка вооружения и военной техники и предложено принять участие в спортивном празднике вместе с военнослужащими. Каждому желающему удалось посоревноваться в перетягивании канатов и военной эстафете, а также в конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья!». По окончании праздника было проведено построение всего личного состава отдельном батальона управления с награждением победителей.

На территории батальона работала полевая кухня. Гости батальона попробовали настоящую солдатскую кашу со свежим хлебом и горячий чай. Для самых юных посетителей была организована ярмарка сладостей.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
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