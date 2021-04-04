Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.04.2021 (15:19)

В Санкт-Петербурге прошли соревнования пожарных команд Ленинградской армии ВВС и ПВО

Фото Видео

На территории пожарно-спасательной части военнослужащие Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны боролись за звание лучшего подразделения пожарной охраны в рамках проведения второго этапа конкурса «Армейский запас-2021».

Участники конкурса выполняли проверку теоретических знаний, боевое развертывание пожарного автомобиля, переноску, установку выдвижной лестницы и подъем по ней в окно третьего этажа. Заключительным этапом была комбинированная пожарная эстафета с передачей пожарного ствола на полосе препятствий.

Всего в соревновании приняли участие более 60 военнослужащих из 12 штатных подразделений пожарной охраны объединения.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход с ремонтной ротой
Около 900 юношей призовут на военную службу в Тамбовской области
В Ленинградской области проведена проверка с подразделениями противодействия терроризма общевойсковой армии ЗВО

Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false