04.04.2021 (15:19)

В Санкт-Петербурге прошли соревнования пожарных команд Ленинградской армии ВВС и ПВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Санкт-Петербурге прошли соревнования пожарных команд Ленинградской армии ВВС и ПВО

На территории пожарно-спасательной части военнослужащие Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны боролись за звание лучшего подразделения пожарной охраны в рамках проведения второго этапа конкурса «Армейский запас-2021».

Участники конкурса выполняли проверку теоретических знаний, боевое развертывание пожарного автомобиля, переноску, установку выдвижной лестницы и подъем по ней в окно третьего этажа. Заключительным этапом была комбинированная пожарная эстафета с передачей пожарного ствола на полосе препятствий.

Всего в соревновании приняли участие более 60 военнослужащих из 12 штатных подразделений пожарной охраны объединения.

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