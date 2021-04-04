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04.04.2021 (14:38)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В турнире, который провели на базе спортивного клуба «Красная Звезда» приняли участие 8 команд. По условиям проведения состязания, команды были разделены на две группы. Команды занявшие первые места в своих группах встретились в финале, а команды, занявшие вторые места, соревновались в матче за 3 место.

По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла рота мобильных средств связи, второе место – 6 мотострелковая рота, команда 5 мотострелковой роты – первое место.

В завершении турнира победителям вручили кубок и грамоты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Спорт , Приднестровье
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