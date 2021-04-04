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04.04.2021 (14:34)

В Чите состоялась первая тренировка сводного военного оркестра ВВО, участвующего в Параде Победы

В столице Забайкальского края состоялась первая тренировка сводного военного оркестра воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в рамках подготовки к параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Под руководством начальника оркестра майора Александра Денисова личный состав сводного военного оркестра отработал музыкальную технику  исполнения военных маршей, строевые приёмы в составе парадного расчета. Тренировки продолжатся в течение ближайшего месяца.

В состав сводного военного оркестра вошли музыкальные коллективы от окружного учебного центра  подготовки младших специалистов мотострелковых и танковых войск и соединения управления общевойсковой армии.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военные парады
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