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04.04.2021 (14:08)

В Самарской области прошел чемпионат 2-й общевойсковой армии по армейскому гиревому рывку

В Самарской области подвели итоги чемпионата 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа по армейскому гиревому рывку, который прошел в поселке Рощинский на спортивной базе «Черноречье» самарского филиала Центрального спортивного клуба Армии.

В состязаниях участвовали около 90 силачей из сборных команд, представляющих воинские части и соединения из Самарской, Пензенской, Оренбургской областей и Республики Удмуртия.

Первое и третье место заняли гиревики мотострелкового соединения из Рощинского гарнизона, второе место завоевали представители мотострелковой бригады из Оренбургской области.

По результатам выступлений произведен отбор спортсменов для участия на чемпионате ЦВО по гиревому рывку, который пройдет летом в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Спорт
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