04.04.2021 (13:08)

Воспитанники спортивной школы г. Абакан самарского филиала ЦСКА посетили военную часть

Спортивный центр (г. Абакан, Республика Хакасия) самарского филиала ЦСКА совместно с командованием 5-ой отдельной железнодорожной Познанской Краснознаменной бригадой ЦВО организовали для воспитанников спортивной школы г. Абакан военно-патриотическую экскурсию «Один день в армии».

Двадцать воспитанников школы в сопровождении армейских наставников познакомились со службой и бытом военнослужащих бригады.

Экскурсию по территории войсковой части провёл заместитель начальника батальона по военно-политической работе майор Руслан Саранцев.

Большой интерес юных спортсменов вызвала специализированная техника военной части – дети посетили автопарк и смогли не только осмотреть машины, но и посидеть в кабинах, познакомиться с оборудованием.

В культурно-досуговом центре части для воспитанники спортшколы смогли попробовать свои силы в разборке-сборке автомата Калашникова. Почти все держали настоящее военное оружие в руках впервые в жизни.

Музей истории бригады так же произвел большое впечатление на армейцев. Здесь они узнали, что воинское подразделение берет свое начало в 1932 году и сформированные части военных железнодорожников сразу же включились в трудную, тяжелую работу по укреплению военного потенциала страны. Новосибирск, Свердловск, Челябинск, Слюдянка, Мысовая, Дальний Восток – вот лишь небольшие довоенные вехи бригады.

Отдельной строкой вписан в историю подвиг воинов-железнодорожников соединения в годы Великой Отечественной войны. Части соединения начали свой боевой путь с Западной Украины, а встретили Победу во Франкфурте-на-Одере. За образцовое выполнение боевых заданий бригада награждена орденом Красного Знамени и получила почетное наименование «Познанская». Пяти военнослужащим присвоено звание Героя Советского Союза, а более семи тысяч воинов-железнодорожников награждены орденами и медалями СССР и иностранных государств.

На современном этапе военные железнодорожники только приумножают героическое наследие своих предшественников. Они участвовали в ликвидации последствий техногенной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, восстанавливали разрушенный водной стихией железнодорожный мост через реку Абакан, принимали активное участие в тушении лесных пожаров и ликвидации наводнений в Хакасии,

Завершилось знакомство с армейской жизнью в солдатской столовой, где спортсменов школы накормили вкусным солдатским обедом.

Прощаясь, армейцы от души поблагодарили командование бригады за гостеприимный прием.

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