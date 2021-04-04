04.04.2021 (13:04)
В ЦСКА стартует онлайн-голосование ежегодной премии «Армеец года-2021»
29 апреля 2021 года Центральный спортивный клуба Армии отметит 98-летие со дня образования.
Ежегодная премия «Армеец года» проводится уже в четвертый раз. В этом году путем открытого интернет-голосования будут определены победители в 10 номинациях, а также вручены награды в трех специальных номинациях - «Спортивный подвиг», «Хранитель традиций» и «За преданность Клубу».
Онлайн голосование завершится 23 апреля, имена победителей будут объявлены в рамках вручения Ежегодной премии «Армеец года» 29 апреля.
Голосование проводится на сайте Центрального спортивного клуба Армии.
Новости по теме:
Воспитанник спортивной школы армейского клуба по скалолазанию завоевал право выступить на Первенстве Европы
Рядовой спортивной роты ЦСКА стал серебряным призёром чемпионата России по лыжной акробатике в командных соревнованиях
Две золотые и одна серебряная медали Первенства мира по сноуборду в копилке рядового спортивной роты ЦСКА
Метки: