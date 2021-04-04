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04.04.2021 (13:04)

В ЦСКА стартует онлайн-голосование ежегодной премии «Армеец года-2021»

29 апреля 2021 года Центральный спортивный клуба Армии отметит 98-летие со дня образования.

Ежегодная премия «Армеец года» проводится уже в четвертый раз. В этом году путем открытого интернет-голосования будут определены победители в 10 номинациях, а также вручены награды в трех специальных номинациях - «Спортивный подвиг», «Хранитель традиций» и «За преданность Клубу».

 Онлайн голосование завершится 23 апреля, имена победителей будут объявлены в рамках вручения Ежегодной премии «Армеец года» 29 апреля.

Голосование проводится на сайте Центрального спортивного клуба Армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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