04.04.2021 (12:59)

Воспитанник спортивной школы армейского клуба по скалолазанию завоевал право выступить на Первенстве Европы

В Перми прошли Первенство России в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость» среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-19 лет и Всероссийские соревнования в дисциплине «боулдеринг» среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-19 лет.

В Перми спортивную школу по скалолазанию ЦСКА представляли 8 спортсменов.

По итогам Первенства России в дисциплине «лазание на трудность» в группе юноши 16-17 лет обладателем серебряной награды стал Александр Теплых. Этот результат дает ему право выступать на Первенстве Европы по скалолазанию, которое состоится в мае в городе Пермь.

Во всероссийских соревнованиях в дисциплине «боулдеринг» Александру Теплых удалось выйти в финал соревнований, где он занял 9 место среди юношей 16-17 лет. Также в финал пробилась Софья Исаева в группе девушек 14-15 лет. В итоге она стала седьмой.

В возрастных группах соревновались до 100 сильнейших участников из различных регионов России.

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