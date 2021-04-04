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04.04.2021 (12:39)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход с ремонтной ротой

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился полевой выход с ремонтным подразделением.

В рамках полевого выхода отработаны действия экипажей при повреждении машин, оборудовании сборного пункта поврежденных машин, подготовке рабочих мест для производства ремонта, маскировке укрытий, охране и обороне места дислокации, а также преодолении зараженных участков местности на технике.

За неделю специалисты на практике в полевых условиях произвели ремонт 5 единиц военной техники, из них 1 ремонта техники являлись наиболее сложными.

Полевой выход ремонтной роты ОГРВ ПРРМ прошёл на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и проводился в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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