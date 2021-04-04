04.04.2021 (12:31)
Около 900 юношей призовут на военную службу в Тамбовской области
В Тамбовской области основные мероприятия по призыву граждан должны будут провести призывные комиссии - от муниципального района и городского округа до субъекта Российской Федерации.
Призывные комиссии примут решения о годности и назначении каждого призывника в определённый вид Вооружённых Сил РФ, род войск (сил) на основе результатов медицинского освидетельствования, данных профессионального психологического отбора, уровня его образовательной и профессиональной подготовки.
«Суммарное количество граждан, подлежащих призыву из всех муниципальных образований Тамбовской области весной 2021 года, составляет порядка 900 человек», - сообщил военный комиссар Тамбовской области полковник Алексей Доготер.
К началу весенней призывной кампании тщательно подготовились военный комиссариат области и все военные комиссариаты муниципальных образований. Термометрия, масочно - перчаточный режим, тестирование на COVID – 19 как призывного контингента, так и сотрудников военных комиссариатов, регулярная санобработка помещений сохранится.
В состав несессеров, выдаваемых призывникам, входит средство для дезинфекции рук.