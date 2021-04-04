Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.04.2021 (12:31)

Около 900 юношей призовут на военную службу в Тамбовской области

В  Тамбовской  области основные  мероприятия  по  призыву  граждан   должны  будут провести  призывные  комиссии  - от  муниципального  района  и  городского  округа  до  субъекта  Российской  Федерации. 

Призывные  комиссии  примут  решения  о  годности  и  назначении  каждого призывника  в  определённый  вид  Вооружённых Сил  РФ,  род  войск (сил)  на  основе результатов медицинского освидетельствования, данных  профессионального психологического  отбора,  уровня  его  образовательной  и профессиональной  подготовки.

«Суммарное количество граждан, подлежащих призыву из  всех  муниципальных образований  Тамбовской области  весной   2021 года,  составляет  порядка  900  человек», - сообщил военный комиссар  Тамбовской  области полковник  Алексей  Доготер. 

К  началу  весенней  призывной  кампании   тщательно   подготовились  военный  комиссариат  области и  все  военные  комиссариаты  муниципальных  образований.   Термометрия,  масочно - перчаточный  режим, тестирование  на COVID – 19 как  призывного  контингента,  так  и сотрудников  военных  комиссариатов,  регулярная  санобработка  помещений  сохранится. 

В  состав несессеров,  выдаваемых  призывникам,  входит  средство  для  дезинфекции  рук.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленинградской области проведена проверка с подразделениями противодействия терроризма общевойсковой армии ЗВО
Морскую авиацию Балтийского флота готовят к летнему режиму эксплуатации
В филиале НВМУ в Калининграде состоялись открытие памятника адмиралу П.С. Нахимову и торжественное посвящение в нахимовцы
Экипажи вертолетов Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям в Калининградской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false