04.04.2021 (12:31)

Около 900 юношей призовут на военную службу в Тамбовской области

В Тамбовской области основные мероприятия по призыву граждан должны будут провести призывные комиссии - от муниципального района и городского округа до субъекта Российской Федерации.

Призывные комиссии примут решения о годности и назначении каждого призывника в определённый вид Вооружённых Сил РФ, род войск (сил) на основе результатов медицинского освидетельствования, данных профессионального психологического отбора, уровня его образовательной и профессиональной подготовки.

«Суммарное количество граждан, подлежащих призыву из всех муниципальных образований Тамбовской области весной 2021 года, составляет порядка 900 человек», - сообщил военный комиссар Тамбовской области полковник Алексей Доготер.

К началу весенней призывной кампании тщательно подготовились военный комиссариат области и все военные комиссариаты муниципальных образований. Термометрия, масочно - перчаточный режим, тестирование на COVID – 19 как призывного контингента, так и сотрудников военных комиссариатов, регулярная санобработка помещений сохранится.

В состав несессеров, выдаваемых призывникам, входит средство для дезинфекции рук.

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