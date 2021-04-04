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04.04.2021 (12:24)

В Ленинградской области проведена проверка с подразделениями противодействия терроризма общевойсковой армии ЗВО

В Ленинградской области проведена комплексная тренировка подразделений антитеррора соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие с применением бронетехники, провели обнаружение, блокировку путей отхода и уничтожение условных террористов. Для создания обстановки максимально приближенной к реальной, использовалось большое количество средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, взрывпакеты и дымовые гранаты.     

Кроме того, на заключительном этапе тренировки, военнослужащие отработали нормативы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, оказанию первой медицинской помощи условно пострадавшим.  

К проверке было привлечено  около 150 военнослужащих из подразделений противодействия терроризму армии и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ
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