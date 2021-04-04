04.04.2021 (12:24)

В Ленинградской области проведена проверка с подразделениями противодействия терроризма общевойсковой армии ЗВО

В Ленинградской области проведена комплексная тренировка подразделений антитеррора соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие с применением бронетехники, провели обнаружение, блокировку путей отхода и уничтожение условных террористов. Для создания обстановки максимально приближенной к реальной, использовалось большое количество средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, взрывпакеты и дымовые гранаты.

Кроме того, на заключительном этапе тренировки, военнослужащие отработали нормативы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, оказанию первой медицинской помощи условно пострадавшим.

К проверке было привлечено около 150 военнослужащих из подразделений противодействия терроризму армии и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице