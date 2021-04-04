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04.04.2021 (09:15)

Подразделения РХБ разведки Балтийского флота завершили второй этап конкурса «Безопасная среда»

В рамках проведения конкурса «Безопасная среда» подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки Балтийского флота провели второй этап состязаний.

Данные соревнования входят в программу Армейских международных игр 2021 года.

Второй этап флотского конкурса включал в себя индивидуальную гонку на технике по замкнутому маршруту протяженностью свыше 2000 метров, эстафету и огневой рубеж с использованием специальной техники, стоящей на вооружении подразделений РХБ защиты: машины радиационной и химической разведки РХМ-6, РХМ-4.

В ходе состязаний каждый экипаж провел подготовку техники к работе, выполнил норматив по одеванию средств защиты, преодолел маршрут, оборудованный площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивного заражения на местности и технике, определения отравляющих веществ в воздухе.

На соревнованиях экипажи выполнили более 20 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите, участники состязаний продемонстрировали умение управлять вверенной специальной техникой в нестандартных условиях.

Лучшие расчеты РХБ разведки выступят на окружном этапе конкурса «Безопасная среда».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Балтийский флот , Боевая подготовка , АрМИ , Безопасная среда
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