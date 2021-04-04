04.04.2021 (09:00)
Военно-медицинская академия приняла участие в выставке изобретений и инновационных технологий
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова приняла участие в 24-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». На выставке были продемонстрированы лучшие инновационные разработки Военно-медицинской академии.
Разработки ученых академии получили высокие оценки экспертной комиссии и жюри международного конкурса. По итогам смотра академия выиграла две серебряные и одну бронзовую медали.
Большая часть результатов интеллектуальной деятельности, представляемых на Салоне, зачастую внедряется в производство.
Военно-медицинская академия ежегодно принимает участие в Салоне. В прошлом году Конгресс состоялся в онлайн-формате, где академия завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.
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