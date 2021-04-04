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04.04.2021 (09:00)

Военно-медицинская академия приняла участие в выставке изобретений и инновационных технологий

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова приняла участие в 24-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». На выставке были продемонстрированы лучшие инновационные разработки Военно-медицинской академии.

Разработки ученых академии получили высокие оценки экспертной комиссии и жюри международного конкурса. По итогам смотра академия выиграла две серебряные и одну бронзовую медали.

Большая часть результатов интеллектуальной деятельности, представляемых на Салоне, зачастую внедряется в производство.

Военно-медицинская академия ежегодно принимает участие в Салоне. В прошлом году Конгресс состоялся в онлайн-формате, где академия завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Военное образование , Международные выставки , Медицина
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