04.04.2021 (09:00)

Военно-медицинская академия приняла участие в выставке изобретений и инновационных технологий

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова приняла участие в 24-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». На выставке были продемонстрированы лучшие инновационные разработки Военно-медицинской академии.

Разработки ученых академии получили высокие оценки экспертной комиссии и жюри международного конкурса. По итогам смотра академия выиграла две серебряные и одну бронзовую медали.

Большая часть результатов интеллектуальной деятельности, представляемых на Салоне, зачастую внедряется в производство.

Военно-медицинская академия ежегодно принимает участие в Салоне. В прошлом году Конгресс состоялся в онлайн-формате, где академия завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице