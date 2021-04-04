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04.04.2021 (08:45)

Подготовка военослужащих ЮВО в Абхазии к мероприятиям в честь Дня Победы проводится в условиях противоэпидемических мер

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, введены повышенные меры профилактики и защиты военнослужащих от заболеваний во время подготовки к мероприятиям, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО осуществляется регулярная профилактическая дезинфекция мест размещения парадных расчетов. Военнослужащие, задействованные в парадном шествии, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V».

В помещениях, где проживает личный состав, постоянно поддерживается температура не ниже 20 градусов, а также организуется проветривание и дезинфекция спальных помещений. Военнослужащим выдаются необходимое количество медицинских масок, дезинфицирующих средств и резиновых перчаток, а также проводится разъяснительная работа по соблюдению санитарных мер.

Несколько раз в неделю более 100 военнослужащих ЮВО совместно с военнослужащими Министерства обороны Абхазии, входящих в состав парадных расчетов, на набережной города Сухум отрабатывают приемы строевой подготовки с оружием. Также в тренировках задействован военный оркестр базы, который во время праздничного шествия исполнит марши военных лет и военно-патриотические произведения.

Всего в праздничных мероприятиях на территории ЮВО примут участие свыше 15 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 400 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Военные парады , Социальное развитие , COVID-19
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