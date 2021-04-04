04.04.2021 (08:30)

Воспитанники Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса впервые примут участие в параде к 76-летию Победы в Ставрополе

В Ставрополе в параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые примут участие воспитанники Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса.

Напомним, что воспитанники, преподаватели и офицеры – воспитатели Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского училища были временно передислоцированы на территорию Ставропольского президентского кадетского училища, где для гостей создана вся необходимая инфраструктура для обучения, проживания и всестороннего развития.

Кадеты двух училищ совместно готовятся к предстоящему в мае параду Победы. Ежедневно по два часа в день проходит строевая подготовка, на которой кадеты оттачивают строевой шаг и равнение в шеренгах и колоннах.

Всего в параде Победы в Ставрополе примут участие более 200 воспитанников двух кадетских училищ.

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