04.04.2021 (08:15)
Около 100 семей военнослужащих Каспийской флотилии получили ключи от служебных квартир в Дагестане
С февраля по март текущего года ещё около 100 семей военнослужащих Каспийской флотилии КФл стали новосёлами, получив ключи от новых служебных квартир.
В Дагестане продолжается активная работа по обеспечению постоянным и служебным жильем военнослужащих КФл. Идет плановое заселение современного жилого комплекса по улице Джигитской в городе Махачкала.
Все квартиры оснащены сантехническим и кухонным оборудованием, приборами учета, сплит-системами для поддержания комфортного внутриквартирного климата, оборудованы датчиками дыма и системой пожарной сигнализации. Формат предоставленного жилья – «Заезжай и живи».
Новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности в данном регионе. Также в ходе строительства специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий, применили новейшие теплоизоляционные материалы, разработали и смонтировали современную систему отопления и водоотведения. По периметру жилого комплекса оборудована система видеонаблюдения, на придомовой территории обустроены детские игровые и спортивные площадки. Для детей военнослужащих КФл в шаговой доступности также открыт детский сад.
В настоящее время в четырёх корпусах новостроек уже проживают порядка 500 семей военнослужащих флотилии. Первый этап строительства жилья для военнослужащих полностью реализован. Военные строители ведут работы по строительству школы на 120 учащихся. Принято решение о возведении военно-морского госпиталя.