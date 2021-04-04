Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.04.2021 (08:15)

Около 100 семей военнослужащих Каспийской флотилии получили ключи от служебных квартир в Дагестане

С февраля по март текущего года ещё около 100 семей военнослужащих Каспийской флотилии КФл стали новосёлами, получив ключи от новых служебных квартир.

В Дагестане продолжается активная работа по обеспечению постоянным и служебным жильем военнослужащих КФл. Идет плановое заселение современного жилого комплекса по улице Джигитской в городе Махачкала.

Все квартиры оснащены сантехническим и кухонным оборудованием, приборами учета, сплит-системами для поддержания комфортного внутриквартирного климата, оборудованы датчиками дыма и системой пожарной сигнализации. Формат предоставленного жилья – «Заезжай и живи».

Новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности в данном регионе. Также в ходе строительства специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий, применили новейшие теплоизоляционные материалы, разработали и смонтировали современную систему отопления и водоотведения. По периметру жилого комплекса оборудована система видеонаблюдения, на придомовой территории обустроены детские игровые и спортивные площадки. Для детей военнослужащих КФл в шаговой доступности также открыт детский сад.

В настоящее время в четырёх корпусах новостроек уже проживают порядка 500 семей военнослужащих флотилии. Первый этап строительства жилья для военнослужащих полностью реализован. Военные строители ведут работы по строительству школы на 120 учащихся. Принято решение о возведении военно-морского госпиталя.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Юнармейцы Забайкалья встретились с поэтом Валерием Номоконовым в доме Юнармии
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили ветеранов войны в преддверии празднования 76-й годовщины Победы
В Якутии состоялась самая престижная среди юнармейцев военно-спортивная игра «Снежный барс»
В Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения ВВО подвели итоги ежегодного конкурса чтецов

Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Социальное развитие , Жилье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false