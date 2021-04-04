04.04.2021 (08:15)

Около 100 семей военнослужащих Каспийской флотилии получили ключи от служебных квартир в Дагестане

С февраля по март текущего года ещё около 100 семей военнослужащих Каспийской флотилии КФл стали новосёлами, получив ключи от новых служебных квартир.

В Дагестане продолжается активная работа по обеспечению постоянным и служебным жильем военнослужащих КФл. Идет плановое заселение современного жилого комплекса по улице Джигитской в городе Махачкала.

Все квартиры оснащены сантехническим и кухонным оборудованием, приборами учета, сплит-системами для поддержания комфортного внутриквартирного климата, оборудованы датчиками дыма и системой пожарной сигнализации. Формат предоставленного жилья – «Заезжай и живи».

Новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности в данном регионе. Также в ходе строительства специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий, применили новейшие теплоизоляционные материалы, разработали и смонтировали современную систему отопления и водоотведения. По периметру жилого комплекса оборудована система видеонаблюдения, на придомовой территории обустроены детские игровые и спортивные площадки. Для детей военнослужащих КФл в шаговой доступности также открыт детский сад.

В настоящее время в четырёх корпусах новостроек уже проживают порядка 500 семей военнослужащих флотилии. Первый этап строительства жилья для военнослужащих полностью реализован. Военные строители ведут работы по строительству школы на 120 учащихся. Принято решение о возведении военно-морского госпиталя.

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