04.04.2021 (07:30)

Партия нового сухого пайка для ВДВ, морской пехоты и спецназа испытана десантниками отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ на учении в Подмосковье

В рамках завершившегося тактико-специального учения с подразделениями отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки, питанием личный состав соединения был обеспечен новым образцом сухого пайка для подразделений ВДВ, спецназа и морской пехоты, первая партия которого поступила в соединение.

«Отличительной чертой нового образца сухого пайка стали малогабаритность и питательность», - отметил начальник продовольственной службы соединения гвардии подполковник Анатолий Самойлов, - «В комплектации продукты, содержащие большое количество углеводов, которые можно легко и быстро съесть, а эффект от их употребления даст военнослужащему дополнительные силы. Это обеспечивает быстрое насыщение и восстановление энергии, что в условиях интенсивных боевых действий очень важно. Такой провиант жизненно необходим военнослужащим, которые несут службу за пределами своих соединений» - подчеркнул начальник продовольственной службы соединения.

В состав сухого пайка входит широкий ассортимент мясных и мясорастительных консервов, а также увеличено само меню: мясо птицы тушеное или с картофелем и овощами, печень пикантная по-восточному, плов с говядиной, каша гречневая с печенью и макароны по-флотски.

Кроме того, в составе пайка шоколадно-ореховая паста, калорийная фруктовая палочка, сухой молочный напиток и увеличенный по объему фруктово-ягодный концентрат.

Вес рациона составляет чуть более полутора килограмм и меньше массы нынешнего рациона питание более чем на 400 грамм, что очень важно для разведчиков. Вместе с тем, сухой паек не потерял свою калорийность.

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