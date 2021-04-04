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04.04.2021 (07:00)

Журналисты Владивостока подали первые заявки на окружной этап всероссийского фестиваля прессы «Восточный Медиа-Ас – 2021»

Журналисты Владивостока, работающие на военную тематику, прислали первые заявки на окружной этап Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас – 2021».

В пресс-службу Восточного военного округа (ВВО) прислали на конкурс материалы о деятельности войск ВВО корреспонденты краевых телеканалов.

Прием творческих работ представителей СМИ для участия в окружном этапе фестиваля прессы «Восточный Медиа-АС – 2021» продолжится до 1 июля 2021 года.

В фестивале принимают участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 марта 2020 года до 1 июля 2021 года.

В 2021 году награждение победителей пройдет в следующих номинациях:

  • «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж (для сотрудников телевизионных СМИ);
  • «Командный голос» – лучшая радиопрограмма (для сотрудников радиостанций);
  • «Сила слова» – лучший материал в печатных СМИ (для сотрудников печатных СМИ);
  • «Стиль жизни» – лучший материал в периодических изданиях для узкой аудитории (для сотрудников печатных СМИ);
  • «Проект специального назначения» – лучший комплексный информационно-развлекательный проект, шоу, серия программ и т.д. (для творческих объединений и интернет-изданий);
  • «Молния» – лучшая работа в информагентстве (для сотрудников информационных агентств);
  • «Главный калибр» – лучшая фоторабота (для фотографов);
  • «На острие атаки» – лучший материал в региональных СМИ (для сотрудников региональных (местных) СМИ);
  • «Прорыв» – лучший дебют года (специальные номинации).

Всероссийский фестиваль прессы проводится Министерством обороны Российской Федерации для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе можно направить заявки и образцы своих творческих работ на адрес электронной почты пресс-службы ВВО ps-vvo@mil.ru.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , СМИ , Медиа-АС
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