04.04.2021 (06:00)

Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море

Фрегат – носитель комплекса крылатых ракет «Калибр» - «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря провел комплекс артиллерийских стрельб в рамках отработки элементов второй курсовой задачи.

В заливе Петра Великого выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. Огонь по мишеням велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую корабль получил в ходе модернизации.

Также экипаж фрегата совместно с вертолётом Ка-27 морской авиации ТОФ провел учение в ходе которого выполнялась проверка радиотехнических систем и средств связи корабля.

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