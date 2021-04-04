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04.04.2021 (05:30)

Юнармейцы Забайкалья встретились с поэтом Валерием Номоконовым в доме Юнармии

Для юнармейцев одного из отрядов Забайкальского регионального отделения военно-патриотического движения в рамках занятий по изучению культуры родного края, в недавно открывшемся доме Юнармии, была организована встреча с известным поэтом и фотохудожником Валерием Номоконовым.

На занятии поэт прочел для юных патриотов свои самые яркие произведения о природе, культуре и народах Забайкалья.

Валерий Номоконов также рассказал ребятам о смысловом значении названий некоторых населенных пунктов края. В мероприятии приняли участие свыше 30 юнармейцев. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Культура , Социальное развитие , Юнармия
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