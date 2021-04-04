04.04.2021 (05:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили ветеранов войны в преддверии празднования 76-й годовщины Победы

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине в преддверии майских праздников и дня Победы в Великой Отечественной Войне с соблюдением всех противоэпидемиологических мер посетили и оказали необходимую помощь ветеранам и труженикам тыла.

Кроме того, военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО осуществляют доставку ветеранам ВОВ продуктов питания, средств индивидуальной защиты, необходимых медикаментов.

Такая помощь оказывается систематически, в том числе по просьбам самих ветеранов. В частности, на неделе военнослужащие армейского корпуса ВВО посетили ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла Сахарук Евгению Семёновну и Пчёлкину Анастасию Иосифовну.

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