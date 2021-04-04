04.04.2021 (04:30)

В Якутии состоялась самая престижная среди юнармейцев военно-спортивная игра «Снежный барс»

В Республике Саха (Якутия) состоялась самая престижная военно-спортивная игра среди школьных команд юнармейцев региона - «Снежный барс». В этом году традиционная игра юных патриотов, посвящена 100-летию со дня рождения, Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова.

Всего в связи с эпидемиологической обстановкой конкурс проведен в заочном формате. Команды выступали дистанционно в онлайн формате перед судейской комиссией. Всего в конкурсе приняли участие шесть команд, которые стали победителями на отборочных этапах.

Конкурс был проведен в течение трех дней. Юные патриоты соревновались в спортивных упражнениях, строевой выправке, в умении и навыках разборки и сборки автомата Калашникова и снаряжении магазина, а также знаниях по военной истории. Интеллектуальный этап тестирования по вопросам Великой Отечественной войны проводился в режиме онлайн на одной из площадок интернета.

В результате упорного соперничества абсолютным победителем игры в общекомандном зачёте признана команда - ВПК «Беркут» Чурапчинского улуса. Второе место занял ВПК «Кадеты» из Мегино - Кангаласского улуса. Третье место место у ВПК «Беркут» из Усть-Алданского улуса.

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