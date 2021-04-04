04.04.2021 (04:00)
В Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения ВВО подвели итоги ежегодного конкурса чтецов
В Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) состоялся финал пятого ежегодного конкурса чтецов «Строки обжигающие душу». Конкурс бы посвящен ратной славе и истории Отечества.
В финал конкурса вошли 27 участников из творческих коллективов соединений и воинских частей Белогорского гарнизона, а также образовательных учреждений города.
Со сцены прозвучали стихи, прозы, литературно-музыкальные композиции, а также авторские произведения в номинациях «Стихи о ратной славе и победах русского воинства», «Стихи о Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», «Стихи о вооруженных конфликтах за пределами Отечества и их героях».
Название конкурса «Строки обжигающие душу» в полной мере соответствовало его содержанию. Выступления конкурсантов никого не оставляли равнодушными. Они вызвали у зрителей эмоциональный отклик и бурю аплодисментов.
Победителями в номинациях «Стихи о вооруженных конфликтах за пределами Отечества и их героях», а также в конкурсе на лучшую литературно-музыкальную композицию стали военнослужащие соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения ВВО.
Победители в номинациях получили от жюри памятные подарки, грамоты и кубки.